Final Fantasy 7 Remake e Versus XV: un possibile leak svela nuovi dettagli sui due giochi

Su 4Chan è comparso un presunto leak su Final Fantasy VII Remake , quest'ultimo mai annunciato ufficialmente. La fonte afferma di essere un ex dipendente died è stato contattato dalla redazione di PlayStation Universe, la quale sembra aver parzialmente verificato l'identità dell'insider.

Final Fantasy VII Remake

Secondo quanto riferito, il gioco sarà diviso in tre episodi, il furto del Tiny Bronco determinerà la fine del primo capitolo mentre il ritorno a Midgar sancirà il termine del secondo episodio. Il gioco sarà strutturato come un moderno Open World con una mappa interamente esplorabili, anche se non mancheranno rimandi al gioco originale, com la moto utilizzabile per la fuga dal palazzo Shinran.

Il combat system ricorda ora quello della serie Kingdom Hearts, le battaglie a turni sarebbe state totalmente abbandonate. Presenti anche due nuove materie, Acqua e Vento. Alcuni eventi e personaggi presenti in Final Fantasy VII Compilation saranno presenti come dialoghi degli NPC e in alcune cutscene.

Final Fantasy Versus XV

Progetto non ancora annunciato ufficialmente, Versus XV sarà ambientato nello stesso universo di Final Fantasy 15 proporrà nuove città da visitare ed aree esplorabili come Solheim, Tenebrae e Gralea. La trama sarà profondamente riscritta grazie all'aiuto di Tetsuya Nomura, inoltre si parla di modifiche al combat system. Presenti anche nuove Summon, mentre Luna non dovrebbe comparire in Versus XV. Infine, secondo l'insider, Etro sarà il boss finale del gioco e dovrà essere affrontato in una battaglia che per intensità ricorda lo scontro finale di Final Fantasy VII.

Al momento vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni, nonostante PSU abbia indagato sull'identità della fonte, 4Chan resta il luogo meno indicato per leak di un certo peso.