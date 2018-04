FInal fantasy VII Remake: il VFX director Shintaro Takai ci parla degli effetti visivi

CGWorld, portale giapponese rivolto ai professionisti nel campo della grafica, ha quest'oggi pubblicato un'intervista a Shintaro Takai, art director e VFX director di Final Fantasy VII Remake, che in questa occasione ha parlato degli effetti visivi e del suo approccio allo sviluppo.

Takai, che ha lavorato all'originale Final Fantasy VII nelle vesti di Special Magic Effects Director, ha affermato che all'epoca non rifletteva molto sugli effetti visivi da inserire: ad esempio, un nemico avrebbe potuto emettere una luce rossa al momento dell'attacco senza alcun motivo, ma solamente perché creava un bell'effetto. Adesso, invece, se il nemico emette una fiammata rossa è a causa della sua natura, dell'arma che utilizza, della sua fonte di energia e così via. Non si tratta infatti di migliorare semplicemente la grafica, ma di apportare modifiche che abbiano senso. Per esempio, continua Takai, quando si recupera energia non dovrebbero esserci semplicemente delle scintille verdi, ma un effetto che dipinga l'energia invisibile che si sposta verso il personaggio e viene assorbita dal corpo emettendo una luce.

La squadra che si occupa degli effetti visivi di Final Fantasy VII Remake è composta al momento da 5 membri. Takai punta a ingrandire il team, anche se non eccessivamente, ed è alla ricerca di developer intraprendenti e con spirito di iniziativa. Il suo scopo è di creare un ambiente che favorisca gli sviluppatori giovani e con voglia di fare. Per essere assunti non è necessario conoscere a menadito il gioco originale, dal momento che i nuovi arrivati potranno affidarsi alla guida del producer Yoshinori Kitase e del director Tetsuya Nomura.

Ricordiamo che Final Fantasy VII Remake è ancora privo di una data di uscita.