Final Fantasy VII Remake per Xbox One svelato dalla pagina Facebook tedesca?

Final Fantasy VII Remake, dopo uno sviluppo iniziale piuttosto problematico, ha saputo riconquistare la fiducia dei fan, che in principio si erano dimostrati piuttosto scettici. Soprattutto grazie agli ultimi video diffusi, tra cui quello mostrato all'E3 2019, il gioco è rapidamente diventato uno dei più attesi dalla community.

Il remake sarà diviso in più parti, la prima delle quali è in arivo a Marzo 2020 su PlayStation 4. Il gioco però sarà un'esclusiva Sony solamente temporanea, e per quanto non sia stato annunciato ufficialmente, in futuro è molto probabile che sarà disponibile anche su altre piattaforme: nella giornata di oggi è arrivata anche una sorta di conferma indiretta dell'approdo del gioco anche su Xbox One.

La pagina Facebook ufficiale di Xbox ha infatti condiviso un'immagine, successivamente rimossa, secondo cui il celebre JRPG sarà disponibile su Xbox One il 3 Marzo 2020. Si tratta però della data d'uscita su PS4, per cui è probabile che si tratti di un errore, ma lo sfondo dell'immagine e il fatto che sia stata prontamente tolta da Facebook, fanno effettivamente pensare che, una volta scaduta l'esclusiva di Sony, anche i possessori della console Microsoft potranno godersi il ritorno di uno dei capitoli più amati della saga.

Che ne pensate?