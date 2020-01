Final Fantasy VII e Resident Evil 3 Remake saranno al Taipei Game Show 2020 di febbraio

Mancano pochi giorni allo svolgimento dell'edizione 2020 del Taipei Game Show e dal sito ufficiale dell'evento PlayStation apprendiamo alcuni interessanti dettagli in merito al programma.

Il vertici di Sony Interactive Entertainment Japan & Asia avevano già confermato la line-up di giochi PS4 e PS VR presenti all'evento, ma ora emergono ulteriori dettagli in merito allo svolgimento della manifestazione. Particolarmente interessanti i dettagli relativi a Final Fantasy VII Remake e Resident Evil 3 Remake. Entrambe le produzioni videoludiche saranno infatti presenti sul palco del Taipei Game Show.

Il rifacimento del JRPG Square Enix, nello specifico, sarà protagonista nel corso della giornata di sabato 8 febbraio. Final Fantasy VII Remake sarà il focus di un appuntamento della durata di un'ora, in programma tra le 12:30 e le 13:30 del fuso orario locale. Subito dopo, sarà invece il turno del remake targato Capcom. Il nuovo Resident Evil 3 sarà presente sul palco del Taipei Game Show 2020 tra le 15:00 e le 16:00. Ad ora, non sono stati diffusi dettagli in merito alle due presentazioni: non è dunque dato sapersi se sarà mostrato del materiale inedito.



In attesa di eventuali ulteriori informazioni, segnaliamo che è invece certo che durante l'evento non sarà mostrato il primo gameplay trailer di Elden Ring, nuova produzione di From Software.