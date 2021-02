Final Fantasy VII The First Soldier annunciato: il JRPG diventa un battle royale mobile

Grande spazio all'universo di Final Fantasy VII durante - e dopo - il nuovo PlayStation State of Play. Durante lo show Sony è stato infatti annunciato Final Fantasy VII Remake Intergrade , ma non è finita qui.

A termine dell'appuntamento, infatti, Square Enix ha colto il pubblico di sorpresa, presentando una nuova produzione mobile legata all'iconico JRPG. Stiamo parlando, nello specifico, di Final Fantasy VII The First Soldier, titolo in arrivo in esclusiva su dispositivi mobile. La produzione mira ad accompagnare i giocatori in un'epoca antecedente ai fatti narrati all'interno dell'originale Final Fantasy VII. Ritornando a Midgar per l'occasione, i giocatori si caleranno nei panni di un aspirante Soldier. A stupire è sicuramente la formula di gameplay scelta da Square Enix, che porta il mondo di Final Fantasy VII nel campo dei battle royale.



Al momento, non è nota la data di lancio di Final Fantasy VII: The First Soldier, che arriverà nel corso del 2021 su sistemi iOS e Android. In attesa di saperne di più, trovate in apertura a questa news il trailer di annuncio.