Final Fantasy VII The First Soldier: il battle royale gratis avrà modalità Solo e Trio

L'annuncio di Final Fantasy VII: The First Soldier al termine del PlayStation State of Play ha colto i fan della serie Square Enix decisamente di sorpresa, presentando il debutto dell'immaginario di Cloud e compagni nel genere dei battle royale.

A dar forma a questa decisione sarà un titolo mobile free to play con microtransazioni, in arrivo nel corso del 2021 sia su dispositivi Android sia su iOS. Per offrire alcuni dettagli aggiuntivi sulla produzione, Tetusya Nomura ha concessa una ricca intervista alla redazione del magazine giapponese Weekly Famitsu, durante la quale sono state affrontate molteplici tematiche. Nel descrivere l'esperienza proposta da Final Fantasy VII: The First Soldier, il Game Director ha confermato che l'aspetto narrativo non sarà centrale nel gioco, ma che comunque è stata dedicata attenzione alla costruzione della cornice che ospita il battle royale.

La produzione mobile si colloca cronologicamente prima di tutti gli altri titoli parte dell'immaginario di Final Fantasy VII, in un'epoca testimone della nascita di SOLDIER. Per questa ragione, i protagonisti sono proprio aspiranti membri del gruppo, intenti ad affrontare un duro addestramento che contempla la creazione di molteplici scenari per inscenare battaglie realistiche. The First Soldier includerà sia una modalità in Solo sia una modalità di gioco Trio. Che si giochi in solitaria o come parte di un team, l'unica condizione di vittoria sarà l'essere l'ultimo a restare in vita.