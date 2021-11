Final Fantasy VII The First Soldier: la sequenza d'apertura del Battle Royale gratis

Dopo averne annunciato la data di lancio, Square-Enix pubblica la spettacolare sequenza d'apertura realizzata in CGI dedicata a Final Fantasy VII The First Soldier, il Battle Royale ambientato nell'universo dell'iconico JRPG.

Il filmato, come al solito di forte impatto scenico, ci porta indietro nel tempo, più precisamente 30 anni prima gli eventi narrati nel corso di Final Fantasy VII. Nella Midgar del passato, vestiremo i panni di un candidato Soldier intenzionato ad entrare a far parte dell'omonimo gruppo di miliari d'élite. Per trionfare sulle bestiali creature e gli agguerriti soldati avversari, sarà fondamentale riuscire a collaborare in maniera efficace con il proprio team.

Come specificato da Tetsuya Nomura, Square-Enix spera che la natura Battle Royale della produzione si rivelerà in grado di attirare al franchise di Final Fantasy nuovi tipi di giocatori, specialmente quelli provenienti da altre esperienza incentrate sul multiplayer online.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Final Fantasy VII The First Soldier sarà disponibile come free-to-play (con microtransazioni in-game) su dispositivi iOS e Android a partire dal 17 novembre. Un precedente trailer del gioco ha messo in mostra moto e Chocobo. Per apprpfondire ulteriormente il titolo targato Square-Enix, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Final Fantasy VII The First Soldier.