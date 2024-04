Final Fantasy VII: Tifa Lockhart vi incanterà in questo cosplay perfetto

L’uscita di Final Fantasy VII Rebirth ha riportato l’attenzione e l’interesse della community sulla seconda parte dell’avventura di Cloud, come reimmaginata dal team odierno di Square Enix, e, ovviamente sui suoi compagni d’avventura, tra cui si trova l’amica d’infanzia Tifa Lockhart, omaggiata in un magnifico cosplay incredibilmente fedele.

Sebbene Rebirth sia stato il gioco più venduto in Giappone nel mese di marzo 2024, gli introiti sono piuttosto bassi e non in linea con le aspettative della software house, dato che ha venduto circa la metà delle copie di Final Fantasy VII Remake nelle prime settimane dopo il lancio, nell’aprile del 2020. Tutto sommato, però, il gioco è stato accolto in maniera più che positiva sia dalla critica che dagli appassionati del genere, e molti hanno apprezzato gli approfondimenti sui vari personaggi.

Già nella demo resa disponibile da Square Enix a pochi giorni dal lancio effettivo era possibile, infatti, esplorare una parte di storia precedente agli eventi visti nel titolo precedente, conoscendo un Cloud e una Tifa più giovani, nel loro villaggio natale, Nibelheim tra le montagne. Ciò ha permesso ai giocatori di scoprire di più sul loro legame, e di avere un’idea più precisa della loro crescita, scatenata dagli orribili eventi innescati da Sephiroth.

Se Cloud è cambiato molto da quando è entrato a far parte dei SOLDIER, Tifa è rimasta più simile a quando era una giovane ragazza, diventando però molto più preparata nelle arti marziali, grazie agli insegnamenti di Zangan. Per renderle omaggio la cosplayer soryu ha realizzato l’incredibilmente fedele interpretazione che potete vedere in calce, esaltando le particolarità principali del suo semplice design, come gli occhi scarlatti e i guanti rossi.

In conclusione, ricordiamo che è finalmente possibile sbloccare il trofeo di Platino in Final Fantasy VII Rebirth.

