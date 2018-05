Final Fantasy VII e Tomb Raider sono entrati nella World Video Game Hall of Fame

Nei giorni scorsi il National Museum of Play di New York ha accolto nella sua World Video Game Hall of Fame, istituita nel 2015, una nuova serie di titoli, che hanno contribuito ridefinire il medium videoludico grazie alla loro qualità e rilevanza storica.

Per l'inclusione, la commissione prende in considerazione quattro criteri fondamentali: status di icona, longevità, portata geografica e influenza. Per l'anno 2018 sono stati introdotti quattro differenti giochi, ovvero:

Final Fantasy VII , scelto per il suo comparto tecnico all'avanguardia, i suoi personaggi e per aver reso famoso il genere JRPG anche ne resto del mondo;

, scelto per il suo comparto tecnico all'avanguardia, i suoi personaggi e per aver reso famoso il genere JRPG anche ne resto del mondo; Tomb Raider , per la sua combinazione tra azione, avventura e puzzle solving;

, per la sua combinazione tra azione, avventura e puzzle solving; Spacewar! , per la sua importanza storica e per aver ispirato Computer Space, il primo titolo arcade per il mercato di massa creato da Nolan Bushnell’s di Atari;

, per la sua importanza storica e per aver ispirato Computer Space, il primo titolo arcade per il mercato di massa creato da Nolan Bushnell’s di Atari; John Madden Football, per la sua grande influenza nell'ambito del genere sportivo.

Questi quattro vanno ad unirsi ad altre 16 perle del passato che sono state inserite nella Hall of Fame negli scorsi anni:

DOOM (2015)

Pac-Man (2015)

Pong (2015)

Super Mario Bros. (2015)

Tetris (2015)

World of Warcraft (2015)

Space Invaders (2016)

Sonic the Hedgehog (2016)

The Sims (2016)

The Oregon Trail (2016)

The Legend of Zelda (2016)

Grand Theft Auto III (2016)

Donkey Kong (2017)

Halo: Combat Evolved (2017)

Street Fighter II (2017)

Pokémon Red e Green (2017)

Cosa ve ne pare dei titoli presenti?