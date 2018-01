Final Fantasy VIII potrebbe arrivare in futuro su PS4 e iOS

Durante una recente intervista concessa ai microfoni di EDAMAME Arcade Channel, Yoshinori Kitase ha ammesso chepotrebbe tornare in futuro sucon un porting dedicato, un pò come visto con il settimo e il nono capitolo della saga.

Come potete notare nella video intervista riportata in cima alla notizia, Yoshinori Kitase ha finito per ammettere la possibilità di un porting PS4 e iOS di Final Fantasy VIII, senza però scendere in particolari dettagli e lasciando intendere che l'operazione potrebbe richiedere ancora un pò di tempo.

Considerando che Final Fantasy VII e Final Fantasy IX sono stati già riproposti su PlayStation 4 e dispositivi iOS, comunque, non viene così difficile pensare che anche Final Fantasy VIII possa ricevere lo stesso trattamento in futuro. A voi farebbe piacere la cosa?