Final Fantasy VIII Remake? Kitase vorrebbe che lo realizzassero i giovani di Square Enix

L'ottava Fantasia Finale ha trovato nuova vita grazie alla pubblicazione di una sua versione rimasterizzata, di cui vi abbiamo parlato nella nostra Recensione di Final Fantasy VIII Remastered, a cura di Francesco Delrio.

Parte della community videoludica, tuttavia, sarebbe lieta di vedere le avventure di Squall protagoniste di un vero e proprio remake. Su di questa eventualità, si è recentemente espresso Yoshinori Kitase, attualmente impegnato nella realizzazione di Final Fantasy VII Remake con il ruolo di producer. Intervistato a tal proposito dal magazine nipponico Famitsu, quest'ultimo ha rilasciato un'interessante dichiarazione: "Se i giovani che ereditano i geni di Final Fantasy potessero farsi avanti e realizzarlo, allora mi piacerebbe vederlo realizzato. Per Final Fantasy VII Remake, il progetto ha avuto inizio dal mio desiderio di realizzare Final Fantasy VII con la tecnologia odierna mentre sono ancora qui in Square Enix. Quindi mi piacerebbe verderlo [Final Fantasy VIII Remake] fatto dai giovani di Square Enix".



Insomma, Kitase sembra essere favorevole al progetto, ma vorrebbe che questo fosse frutto del lavoro delle nuove e giovani leve attive presso la software house. Per ora, ad ogni modo, i giocatori possono attendere l'ormai non lontanissimo esordio di Final Fantasy VII Remake. Per maggiori dettagli su quest'ultimo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un recente provato di Final Fantasy VII Remake, realizzato in occasione della MIlan Games Week.