Final Fantasy VIII Remaster si mostra in video: ecco otto minuti di gameplay

La saga di Final Fantasy non smette di affascinare il pubblico e vanta al suo interno alcuni titoli considerati delle vere e proprie icone nel genere dei JRPG.

Tra questi ultimi rientra sicuramente anche Final Fantasy VIII, rimasto nel cuore di molti appassionati. L'annuncio di Final Fantasy VIII Remaster dal palco della conferenza Square Enix in occasione dell'E3 2019 ha fatto la gioia di molti fan, desiderosi di ulteriori informazioni sul progetto. Solo poche ore fa, nel corso della mattinata di martedì 20 agosto, è giunto l'annuncio ufficiale della data di uscita del gioco, comunicata al pubblico con un nuovo trailer di Final Fantasy VIII Remaster. Nell'attesa di poter metter mettere finalmente le mani sul titolo, ora i giocatori possono dare uno sguardo ad una breve sessione di gameplay di Final Fantasy VIII Remaster, pubblicata dal portale 4Gamer.net. Con una durata di circa otto minuti, il filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!



Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che Final Fantasy VIII Remaster approderà su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch tra pochissimo. La data di uscita è infatti fissata per il prossimo 3 settembre: state aspettando questa nuova versione dell'ottava fantasia finale?