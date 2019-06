Final Fantasy VIII Remastered avrà doppiaggio in inglese e giapponese?

L'annuncio di Final Fantasy VIII Reamstered nel corso della conferenza di Square Enix all'E3 2019 ha generato parecchio entusiasmo tra i videogicoatori legati a questo particolare capitolo dell'apprezzata e longeva saga videoludica.

Non sorprende dunque eccessivamente che questa produzione sia già al centro di diversi rumor, uno dei quali suggerisce la possibilità che il gioco possa includere al suo interno un doppiaggio bilingue, specificatamente in giapponese ed inglese. Secondo quanto riportato da un utente su ResetEra, infatti, all'interno del source code del sito ufficiale del gioco sarebbe possibile rinvenire un riferimento a questa caratteristica. In particolare, il testo incriminato è il seguente: "With fully overhauled visuals, see your favorite characters come to life like never before! FINAL FANTASY VIII Remastered is an RPG, available in English and Japanese voiceover, and is also text localized into French, Italian, German and Spanish".



Ci teniamo tuttavia a sottolineare che, come ogni qualvolta si parli di rumor o presunti leak, queste ultime non costituiscono informazioni ufficiali. Al momento, Square Enix non ha confermato la presenza di queste caratteristiche all'interno del gioco. Per sapere con certezza se quanto segnalato su ResetEra ha un fondo di verità, non ci resta dunque altro da fare che attendere eventuali comunicazioni in tal senso da parte della software house.

In chiusura, ne approfittiamo per ricordarvi che la presentazione di Final Fantasy VIII Remastered al pubblico ha confermato che la nuova versione del gioco vedrà la luce su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch: su queste piattaforme l'iconico JRPG potrà dunque trovare nuova vita, anche grazie al coinvolgimento nel progetto di molti membri del team di sviluppo originale, tra cui Nomura, Harada e Kayano.