Final Fantasy VIII Remastered: niente edizione retail per il gioco Square Enix

In seguito all'annuncio di Final Fantasy VIII Remastered da parte di Square Enix in occasione dell'E3 2019, si erano diffuse speranze per un'edizione retail del titolo.

In particolare, avevano destato attenzione gli avvistamenti di una versione fisica del JRPG presso alcuni siti di e-commerce. In particolare Final Fantasy VIII Remastered era apparso nei listini Amazon e PlayAsia, destando nella community legata al titolo la speranza di poterlo eventualmente acquistare in versione in retail. Con l'annuncio della data di pubblicazione definitiva del gioco, tuttavia, non è giunta da parte di Square Enix alcun tipo di annuncio in tal senso.

Ora, ulteriori conferme sulla pubblicazione esclusivamente digitale sembrano giungere anche da fonti ufficiali. Secondo quanto riportato da Nintendo Everything, infatti, sembra che il sito ufficiale giapponese di Final Fantasy VIII Remastered confermi l'assenza di una edizione retail di questa nuova versione rimasterizzata del gioco. Ad ulteriore riprova di ciò, dalle pagine dello store PlayAsia è scomparso ogni riferimento al prodotto. I videogiocatori affezionati all'iconico JRPG dovranno dunque accontentarsi di una versione digitale dello stesso.



Final Fantasy VIII Remastered sarà disponibile a partire dal prossimo 3 settembre, su PC, Playstation 4, Xbox One e Nitendo Switch. In chiusura, segnaliamo che è già possibile effettuare il preordine su Steam.