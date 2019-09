Final Fantasy VIII Remastered si presenta nel trailer di lancio: ora disponibile!

Con l'arrivo di martedì 3 settembre, Final Fantasy VIII approda nuovamente sul mercato videoludico grazie alla pubblicazione di una nuova versione rimasterizzata.

A rammentarci l'uscita dell'atteso Final Fantasy VIII Remastered è il trailer di lancio dedicato, che ci invita ad immergerci nell'universo del titolo. I giocatori possono ora dedicarsi alla scoperta, o alla riscoperta, del Garden, dei personaggi e delle ambientazioni che hanno reso iconico il JRPG. La versione rimasterizzata dell'ottava Fantasia Finale ripropone il viaggio e le avventure di Squall in una veste grafica rivista, un comparto tecnico migliorato ed alcune meccaniche aggiuntive. Prima di dedicarvi al titolo Square Enix, potete visionarne il trailer di lancio del gioco: lo trovate direttamente in apertura a questa news.



Vi ricordiamo dunque che Final Fantasy VIII Remastered è ora disponibile su diverse piattaforme, al prezzo di 19,99 euro. In particolare, il gioco ha fatto il suo approdo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. L'ottava Fantasia Finale realizza il suo ritorno sul mercato esclusivamente in versione digitale: non è infatti stata prevista una pubblicazione del gioco anche in formato retail. Sulle pagine di Everyeye, potete ovviamente già trovare una ricca ed approfondita recensione di Final Fantasy VIII Remastered, a cura del nostro Francesco Delrio.