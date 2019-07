Final Fantasy VIII Remastered: il team vuole offrire un 'grande miglioramento grafico'

Anche se anticipato da alcuni rumor pre E3 2019, l'annuncio di Final Fantasy VIII Remastered durante la fiera losangelina ha comunque scatenato la gioia di moltissimi giocatori.

I fan legati all'ottava fantasia finale di casa Square Enix si sono infatti dimostrati entusiasti all'idea di poter tornare a mettere mano a questo iconico JRPG su piattaforme di attuale generazione. Sulla scelta di dare il via a questa produzione, Yoshinori Kitase è stato intervistato dal noto magazine nipponico Famitsu. L'intervento, recentemente tradotto ad opera del portale Nintendo Everything, offre dunque alcuni spunti interessanti in merito.

Kitase, in particolare, ha sottolineato che "Anche se gli attuali hardware continuano a progredire, noi vogliamo ancora che i fan della serie possano giocare i titoli originali". Questo desiderio, spiega, ha determinato la volontà di annunciare dei porting di Final Fantasy VII, VIII e IX. Tuttavia, aggiunge, "mentre Final Fantasy VII e IX sono riusciti a risultare disponibili all'acquisto in maniera piuttosto liscia, con queste capacità migliorate dei recenti hardware, abbiamo deciso di dare a Final Fantasy VIII un grande miglioramento grafico". Sono stati ad esempio necessari test relativi alla qualità dei modelli e dei movimenti dei modelli e, conclude Kitase, "[...] penso che forniremo il prodotto con la più elevata qualità che possiamo".



Sulle pagine di Everyeye, vi avevano già segnalato la scelta del team di sviluppo di dedicare attenzione alla qualità dei personaggi e che la versione PC del gioco avrà alcune caratteristiche esclusive.