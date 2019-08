Final Fantasy VIII Remastered in versione fisica? Avvistato su Amazon e PlayAsia

Annunciato da Square Enix in occasione dell'E3 2019, Final Fantasy VIII Remastered si propone di portare l'iconico JRPG su piattaforme di attuale generazione, con una veste grafica rinnovata.

Una vesione retail del gioco non è stata ad ora confermata dal team di sviluppo, ma alcuni rumor avevano in precedenza evidenziato questa possibilità, soprattutto in virtù dell'avvistamento di una versione fisica di Final Fantasy VIII Remastered nei database del rivenditore britannico Base. Ora, a quest'ultimo si aggiungono ulteriori segnalazioni. Come potete infatti verificare in calce a questa news, ora un'edizione fisica del gioco è presente anche nei database di Amazon e su PlayAsia. Prevedibilmente, questo elemento ha riportato in auge le speculazioni su una pubblicazione di Final Fantasy VIII Remastered anche presso distributori retail. Ne sareste felici?

Ne approfittiamo per ricordare che il gioco Square Enix è stato al centro di diversi rumor, alcuni dei quali suggerivano anche la possibile introduzione di doppiaggio in inglese e giapponese. Final Fantasy VIII Remastered è ad oggi ancora privo di una data di pubblicazione specifica, ma il titolo resta atteso per il 2019 su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Che la Gamescom 2019 possa essere l'occasione giusta per scoprire qualche informazione in più su questa nuova produzione a firma Square Enix?