Final Fantasy, votano i giocatori giapponesi: eletti capitolo e personaggio preferiti!

Con una storia ormai decennale sulle spalle, la saga di Final Fantasy, recentemente occupa un posto speciale nel cuore di molti videogiocatori appassionati di giochi di ruolo nipponici.

Ovviamente, vista l'estensione del catalogo di titoli che vanno a comporre il franchise, ogni utente ha una propria personale visione su quelli che sono i capitoli più riusciti dell'intera saga o sull'identità dei personaggi che più si sono meritati l'affetto del pubblico. Per cercare di eleggere i migliori rappresentanti della saga Square Enix, il portale giapponese NHK ha indetto un apposito sondaggio, al quale hanno preso parte 468.654 giocatori. Scopriamo dunque quali sono stati i risultati!

Di seguito, la Top Ten relativa al miglior Final Fantasy:

Final Fantasy X; Final Fantasy VII; Final Fantasy VI; Final Fantasy IX; Final Fantasy XIV; Final Fantasy V; Final Fantasy VIII; Final Fantasy IV; Final Fantasy XI; Final Fantasy XV;

Cloud Strife (Final Fantasy VII); Yuna (Final Fantasy X); Aerith Gainsborough (Final Fantasy VII); Vivi Ornitier (Final Fantasy IX); Zidane Tribal (Final Fantasy IX); Emet-Selch (Final Fantasy XIV); Tidus (Final Fantasy X); Lightning (Final Fantasy XIII); Tifa Lockhart (Final Fantasy VII); Zack Fair (Final Fantasy VII);

Questa, invece, ladeiA trionfare è stato dunque, che vede peraltro entrambi i suoi due protagonisti, Tidus e Yuna, posizionarsi nella classifica dei personaggi più apprezzati dai giocatori. Per chi non conoscesse questa emozionante avventura, rimandiamo alla nostra recensione di Final Fantasy X|X-2 HD . Sul fronte dei personaggi, tuttavia, la medaglia d'oro se l'aggiudica, ormai prossimo a tornare in scena con Final Fantasy VII Remake . E voi, cosa ne pensate, quali sono il Final Fantasy ed il personaggio che vi portate nel cuore?