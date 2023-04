Final Fantasy vs Dragon Quest: qual è la tua saga Square Enix preferita?

Dragon Quest e Final Fantasy si possono considerare i due RPG giapponesi più famosi ed amati di tutti i tempi. Nati rispettivamente nel 1986 e nel 1987, le due serie Enix e Square (oggi fuse in un'unica realtà, Square Enix) hanno contribuito a dettare le regole del loro genere di appartenenza rendendolo popolare nel mondo.

Nel corso dei decenni entrambi i brand sono andati avanti grazie ad innumerevoli iterazioni: capitoli principali, spin-off, collection, remake e remastered hanno permesso alle due serie di rimanere sulla cresta dell'onda, rinnovandosi continuamente e provando ad offrire nuove idee e gameplay originali.

E se da un lato è vero che Final Fantasy è sempre stato il franchise più popolare a livello globale, anche Dragon Quest si è ritagliato la sua schiera di fan sempre più numerosi con il passare degli anni. Difficile dunque dire con certezza quale dei due brand sia effettivamente il migliore in termini di pura qualità, considerato che hanno offerto ai giocatori produzioni di elevata caratura e capaci di trasmettere enormi emozioni.

E' comunque vero che Final Fantasy si è evoluto costantemente con il passare del tempo, allontanandosi anche dalle sue originali radici JRPG a turni. Molti dei giochi successivi a Final Fantasy X hanno variato in maniera consistente la loro formula di gioco, abbracciando anche meccaniche da puro Action/RPG come già si vede in Final Fantasy XVI in arrivo il 22 giugno 2023 su PS5 (in molti pensano tra l'altro che Final Fantasy 16 sembra Devil May Cry). Alcuni degli episodi e spin-off più recenti non sono riusciti a conquistare appieno i favori dei fan di lunga data del brand o dei JRPG in generale, ma ciò non toglie che l'arrivo di un nuovo Final Fantasy è sempre a suo modo un evento capace di attirare l'attenzione di milioni di appassionati. Dragon Quest è invece rimasto maggiormente fedele alla sua tradizione anche con le iterazioni più recenti. Ma forse è proprio per questo che continua a godere di grande popolarità e forti apprezzamenti da parte della community, rimasti estasiati da Dragon Quest XI, dal suo sistema a turni e dallo stile grafico che evolve quanto visto nelle passate iterazioni senza però snaturarlo.

Anche per questo motivo c'è grande curiosità di scoprire cosa offrirà Dragon Quest 12 ancora lontano dal suo esordio sul mercato. Il dodicesimo episodio principale dovrebbe rappresentare un nuovo, importante passo avanti per la serie, sebbene finora sia rimasto nell'ombra. La fiducia dei fan è comunque assicurata, alla luce dei grandi risultati raggiunti con le ultime iterazioni, spin-off compresi.

A questo punto la parola passa a voi: quale serie preferite tra Final Fantasy e Dragon Quest, e perché?