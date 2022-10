Final Fantasy X-2: un cosplay di Rikku in posa in spiaggia

L'universo narrativo del gioco di ruolo giapponese più celebre sta per espandersi con le prossime uscite di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion e Final Fantasy 7 Rebirth. Prima di riaddentrarci nell'amatissimo settimo capitolo della saga, facciamo un salto nella decima fantasia finale di Square Enix.

Con 20 milioni di copie distribuite Final Fantasy X e X-2 sono tra i titoli più iconici del franchise. A distanza di tanti anni dall'uscita delle prime versioni e da quelle remastered, i protagonisti del cast continuano infatti a essere celebrati dalla community.

In questo cosplay di Rikku da Final Fantasy X-2 vediamo la ragazzina originaria di Albhed soffermarsi pensierosa lungo una spiaggia. Ormai cresciuta e diciassettenne, presenta una acconciatura simile a quella portata in Final Fantasy X, ma con capelli più lunghi e più treccine. Il suo look da bandita è più striminzito, limitato a un bikini giallo e una minigonna marrone tenuta ferma da una cintura gialla che accorpa diversi marsupi. Indossa inoltre una lunga sciarpa di colore gialla e rossa.

A vestire i panni di Rikku è la cosplayer Instagram Armored Heart, che nostalgica è voluta tornare al 2003 condividendo con i suoi quasi 300 mila follower un meraviglioso scatto. La speranza di vedere un terzo capitolo di Final Fantasy X è concreta, come rivelato da Square Enix, ma al momento questo è l'unico modo per tornare al fianco dell'iconico cast della decima iterazione del JRPG.