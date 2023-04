Final Fantasy X-2: un cosplay di Rikku al sole, l'ammaliante Albhed in spiaggia

Anche se il pubblico europeo dovette aspettare fino al 2004, sono passati già oltre 20 anni dall'uscita di Final Fantasy X-2, il primo capitolo sviluppato dall'unione di Square ed Enix, nonché il primo della saga a proporsi come sequel diretto di un precedente capitolo.

I fan della più celebre saga di JRPG a stampo giapponese sono in attesa di Final Fantasy 16, da non molto entrato in fase gold. In occasione del suo ventesimo anniversario, è stata però la seconda parte del decimo capitolo ad attirare le attenzioni della community.

Ambientato due anni dopo la fine degli avvenimenti di Final Fantasy X, segue le vicende di Yuna, Rikku e della new entry Paine. La sacerdotessa non ha ancora accettato la scomparsa del suo amore, ma Rikku le mostra una Sfera contente immagini che sembrano raffigurare Tidus. Comincia dunque un nuovo viaggio per Spira in cerca del ragazzo.

Avendo convinto Yuna a lasciare Besaid e a unirsi ai Gabbiani, l'Albhed deve abbandonare le spiagge dell'isola. In questo cosplay di Rikku da Final Fantasy X-2 ritroviamo la giovane bandita dai capelli biondi nei suoi ultimi attimi sotto il sole cocente della spiaggia. In diverse pose ritratte da bellissimi scatti, ad aver condiviso questa interpretazione è la celebre cosplayer Peachmilky. Come per tanti altri, Final Fantasy X-2 è stato il primo capitolo della saga giocato dall'artista. Sapete quante copie hanno venduto i due capitoli di Final Fantasy X?