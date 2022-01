Final Fantasy X-2 doveva chiamarsi diversamente? A Square Enix non piaceva il nome

Final Fantasy X-2 è stato a suo modo un titolo storico: l'opera uscita su PlayStation 2 nel 2003 in Giappone è stata infatti il primo seguito diretto di un capitolo principale della serie Square Enix, che ha portato avanti la storia di Yuna dopo i fatti vissuti nell'originale Final Fantasy X.

Per un breve periodo, però, sembrava sicuro che il nome del gioco sarebbe stato ben diverso, almeno stando a quanto raccontato sulle pagine del PlayStation Blog da Yoshinori Kitase, producer di Final Fantasy X-2. Secondo Kitase, infatti, il nome scelto dal suo team non piaceva ai vertici di Square Enix, i quali credevano che i giocatori lo avrebbero confuso con Final Fantasy XII, all'epoca già ufficialmente in sviluppo e che avrebbe poi compiuto il suo debutto sul mercato nel 2006.

"Può sembrare strano, ma una delle sfide maggiori che abbiamo affrontato con lo sviluppo di Final Fantasy X-2 è stato come chiamarlo. Realizzare il seguito di un capitolo principale era una novità, e quando abbiamo suggerito 'X-2' la compagnia inizialmente temeva che sarebbe stato confuso con Final Fantasy XII e dunque lo respinsero", racconta Kitase, confermando comunque che "dopo quel momento, ovviamente, hanno finito con l'apprezzarlo". Tra gli altri aneddoti, il producer spiega che Final Fantasy X-2 è nato in quanto il team non voleva che la storia del mondo di Spira e dei suoi personaggi si concludesse con un singolo gioco, e che hanno volutamente optato per una trama dai toni più leggeri per dare un approccio completamente diverso alla narrativa.

In tempi recenti, tra l'altro, non sono mancati rumor sullo sviluppo di Final Fantasy X-3, sebbene per adesso mai confermato da square Enix. Le attenzioni sono comunque tutte rivolte verso il sedicesimo capitolo principale: lo sviluppo di Final Fantasy 16 è in ritardo di quasi sei mesi, tuttavia il colosso giapponese ha confermato che in primavera 2022 arriveranno importanti aggiornamenti sull'andamento dei lavori.