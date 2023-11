Final Fantasy X-3? Non succede, ma se succede... potremmo immaginarlo così

In più occasioni Final Fantasy X-3 è tornato alla ribalta, facendo parlare di sé e stuzzicando gli appetiti dei fan, che ancora si domandano se sia un progetto realmente in cantiere, o semplicemente una voce di corridoio alimentata dal desiderio degli appassionati. L'ultima valanga di rumor di Square-Eix non ha fatto che attizzare questo fuoco.

Final Fantasy X è uno degli episodi più amati della saga, grazie alla sua trama profonda e ai suoi personaggi memorabili, al punto che ne è stato realizzato anche un seguito, dalle atmosfere ben diverse. Se davvero Final Fantasy X-3 esiste, come sarebbe? Per ora sappiamo solo che è pronta da qualche parte una prima bozza della sceneggiatura.

Prima di proseguire, una doverosa premessa: se non avete terminato Final Fantasy X e Final Fantasy X-2, vi suggeriamo di rimandare a un secondo momento la lettura di questo articolo, che contiene spoiler sul finale di entrambi i giochi in questione.

La trama: il ritorno di Sin?

Per le premesse narrative, potremmo partire dall'audio-drama contenuto in Final Fantasy X|X-2 HD Remaster. Qui apprendiamo che, due anni dopo il Bonacciale Eterno, ha iniziato a verificarsi un misterioso fenomeno chiamato "Trapasso", che consente di riportare i morti in vita. La loro apparizione richiama quella che si verifica nell'Oltremondo, ma ha qualcosa di differente e più misterioso: le persone rievocate possono interagire con i vivi, parlare con loro, e non solo con chi li ha invocati.

Questo fenomeno, non ancora decifrato, ha causato anche il ritorno di Sin. Dopo le sue escursioni con il gruppo dei Gabbiani in Final Fantasy X-2, Yuna sembra essere tornata a una vita monastica, ricoprendo il ruolo di Sacerdotessa di Yevon. La Grande Invocatrice che ha epurato l'incarnazione del male da Spira, assieme ai suoi leggendari guardiani, ha deciso di rompere la relazione con Tidus perché - a suo dire - è innamorata di un'altra persona, come già accennato in una scena d'intermezzo di Final Fantasy X-2: Last Mission.

Tuttavia, in un mondo in cui incombe nuovamente la terribile minaccia di Sin, in cui i sacrifici profusi nel pellegrinaggio sembrano essere stati vani, non c'è posto per i sentimenti personali: Yuna e Tidus, pur separati, decidono di combattere nuovamente Sin e indagare sul mistero.

Tidus e Yuna in un'avventura parallela

Basandosi su questa premessa, Final Fantasy X-3 potrebbe iniziare con Yuna e i i suoi nuovi alleati, inclusi Chuami o Kurgum dell'audio-drama, mentre viaggiano attraverso Spira per trovare un modo per fermare Sin.

Potrebbero incontrare diverse fazioni e gruppi che hanno le loro opinioni e programmi riguardo alla situazione, come Neo-Yevon, la Lega della Gioventù, gli Albhed, i Guado, i Ronso. Alcuni di loro potrebbero sostenere la missione di Yuna, mentre altri potrebbero ostacolarla.

Il gioco potrebbe alternare il focus, passando da Yuna a Tidus, seguendo anche il viaggio di quest'ultimo e dei suoi compagni mentre esplorano le rovine di Zanarkand e altri luoghi antichi per scoprire la verità dietro il mistero e la connessione di Sin con il fenomeno del Trapasso e la mitologia di Spira. Lo stesso Tidus, peraltro, sembra avere qualcosa che non va. Potremmo esplorare località del tutto nuove e riscoprire la cultura di Spira in una storia i cui eventi riannodano temi come la vita e la morte, l'amore e la perdita, la fede e il dubbio, il cambiamento e la continuità, intrecciandosi alle emozioni dei personaggi.

Si potrebbero approfondire il conflitto di Chuami, che asserisce di essere la figlia di Auron, la rottura fra Tidus e Yuna, le differenze ideologiche ancora radicate fra i seguaci di Yevon e il resto dei gruppi.

Battle system e altre idee

A livello di gameplay, Final Fantasy X ha presentato il classico sistema di battaglia a turni, molto amato dalla community, mentre Final Fantasy X-2 ha preferito un sistema di combattimento in tempo reale. Nel X-3 si potrebbe trovare un punto d'incontro fra i due, proponendo un sistema con ATB dinamico in chiave action, come fatto ad esempio con Final Fantasy 7 Remake.

Se il progetto esiste, è difficile immaginare cosa Square-Enix abbia in serbo per la propria platea. Da una parte, riproporre la minaccia di Sin - ammesso di partire dall'audio-drama - potrebbe vanificare la storia dell'episodio originale, dall'altra la software house potrebbe scegliere di virare completamente rotta, per esempio proponendo un prequel della trama, anziché un seguito. In questo caso, il primo pensiero va al trio di Jecth, Auron e Braska (padre di Yuna) e al suo pellegrinaggio come Grande Invocatore. Sarebbe molto interessante avere un approfondimento di tutto il loro percorso che, a differenza di quello di Yuna, culmina con il sacrificio di Braska e l'evocazione dell'Eone Supremo a discapito di Jecht.

Per il momento, fino a un potenziale annuncio ufficiale, si possono solo fare ipotesi. Voi sareste a favore di un Final Fantasy X-3? O preferireste un remake di Final Fantasy X? O ancora nessuno dei due? Fatecelo sapere nei commenti.