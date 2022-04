Final Fantasy X: un cosplay di Rikku, l'affascinante protagonista creata da un'italiana

La saga di Final Fantasy è lunghissima, con tanti giochi sulle spalle. In attesa di conoscere i futuri giochi di Square Enix, facciamo un salto nel passato e ricordiamo alcuni di quelli che sono stati pubblicati nel corso dei decenni precedenti. Ci sono alcuni Final Fantasy che hanno avuto più successo di altri.

Uno di questi è certamente il settimo, con la storia di Cloud, Tifa, Aerith e Sephiroth che ha sempre tantissimo spazio e non a caso si è guadagnata un remake di Final Fantasy VII. Anche qualcun altro è finito sotto l'attenzione del pubblico nella speranza di veder riproposta una versione più affine alle tecnologie e grafiche odierne.

Nel gruppo non si può mettere da parte Final Fantasy X, uno dei videogiochi della saga di Square Enix con la storia più amata, con i personaggi più carismatici e che è stato anche l'unico della serie a ricevere un sequel diretto, l'X-2. In attesa di scoprire se questo gioco riceverà anch'esso un remake negli anni a venire, ricordiamolo con un cosplay di Rikku affascinante realizzata dall'italiana Miciaglo che, tra foto al tramonto con la silhouette e foto frontali, mette in risalto tutte le caratteristiche principali della ragazza di Final Fantasy X.