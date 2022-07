Final Fantasy X e Kabuki: nuovo annuncio per il 35 anniversario della saga

In occasione dell'XXV anniversario della serie di Final Fantasy, il team di Square Enix ha deciso di organizzare diverse iniziative dedicate ai capitoli più amati della celebre saga videoludica.

Non poteva dunque restare escluso Final Fantasy X, che ancora nel 2020 si confermava essere il Final Fantasy preferito dai videogiocatori giapponesi. L'annuncio dedicato alla decima Fantasia Finale è però decisamente peculiare e inaspettato. Dalla divisione giapponese di Square Enix, si apprende infatti che la coinvolgente epopea di Tidus e Yuna sarà presto trasformata in una rappresentazione legata alla tradizione del teatro Kabuki. La spettacolare e suggestiva forma d'arte originaria del Sol Levante sarà dunque il palcoscenico scelto da Square Enix per raccontare la storia di Final Fantasy X ad un nuovo pubblico.



Al momento, l'iniziativa è stata annunciata in esclusiva per il territorio giapponese. Vista la natura dell'esperienza, è peraltro estremamente difficile che la rappresentazione possa essere proposta da Square Enix anche al di fuori del Giappone. Gli appassionati in visita nel Sol Levante potranno tuttavia provare ad assistere allo spettacolo nel corso del 2023. Direttamente in apertura a questa news, potete trovare un breve teaser trailer dedicato alla versione Kabuki di Final Fantasy X: cosa ve ne pare, sareste curiosi di assistere allo spettacolo teatrale?