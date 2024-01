Final Fantasy X: uno spirituale cosplay dell'Invocatrice Yuna in preghiera

L'attesa per Final Fantasy 7 Rebirth fa scalpitare la community di appassionati, ma pare proprio che non sarà solamente l'epopea di Cloud Strife a ricevere un remake. Voci di corridoio parlano anche di una rimasterizzazione per uno dei capitoli più amati della saga di JRPG di Square. Ci riferiamo a Final Fantasy X.

Negli ultimi mesi del 2023 Square Enix è stata vittima di un importante leak. Sebbene non si tratti di un furto di dati come quello che ha svelato i programmi di Insomniac per i prossimi anni, anche in questo caso possiamo avere un'idea di quelli che pare siano i progetti della software house nipponica. Si parla di un remake per Final Fantasy 9, ma anche di un capitolo che ha conquistato il cuore degli appassionati.

Secondo il leak, Final Fantasy X Remake arriverà nel 2026. Non solo, pare sia in produzione anche un sequel. Plausibilmente Final Fantasy X-3 non succederà, ma in un nostro articolo abbiamo comunque provato a immaginarlo. A ogni modo, Yuna è già pronta per tornare al fianco di Tidus.

In questo cosplay di Yuna da Final Fantasy X ritroviamo la grande invocatrice di Spira che dopo un lungo pellegrinaggio con il party della decima fantasia finale sconfisse Sin. A condividere questa spirituale e somigliante interpretazione è la cosplayer Si.Yarta.