Final Fantasy X Uniqlo: aspettando FF16, arrivano le T-Shirt per i 35 anni della serie

Non vi sono ancora certezze definitive in merito ad una possibile uscita di Final Fantasy XVI entro la fine del 2022, ma in attesa di saperne di più, la community ha avvistato un'interessante iniziativa.

Dalle pagine del portale vietnamita di Uniqlo, è infatti trapelata la notizia di una partnership tra l'azienda e Square Enix, volta a dar vita ad una speciale collezione di T-Shirt a tema Final Fantasy. Nello specifico, la collaborazione porterà sul mercato un capo d'abbigliamento per ogni capitolo principale della saga, dalla prima Fantasia Finale sino al prossimo Final Fantasy XVI.

Al momento, l'annuncio trapelato dalla divisione di Uniqlo Vietnam non è stato ufficializzato, con il portale web che ha provveduto rapidamente a disabilitare la pagina dedicata. Come facilmente prevedibile, tuttavia, l'azione non è stata sufficiente per arginare la diffusione delle immagini della collezione celebrativa dedicata ai 35 anni di Final Fantasy. Direttamente in calce a questa news, potete di conseguenza ammirare i design che dovrebbero caratterizzare le speciali T-Shirt a tema. Qual è la vostra preferita?



I capi dedicati ai giochi della serie Final Fantasy dovrebbero diventare disponibili tra la fine di aprile e l'inizio di maggio di quest'anno. Stando al portale vietnamita, il prezzo di vendita proposto dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 euro.