Final Fantasy X/X-2 HD Remaster è ora disponibile su Nintendo Switch e Xbox One

Square Enix ha annunciato che Final Fantasy X/X-2 HD Remaster è ora disponibile per Nintendo Switch e Xbox One (inclusa Xbox One X).

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster propone entrambi i titoli in alta definizione sia ai fan di vecchia data che a una nuova generazione di giocatori, e include nuove funzionalità, tra cui nuove sfide, modalità di gioco e altro ancora.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster è disponibile sia in formato fisico che digitale per Nintendo Switch ed esclusivamente in formato digitale per Xbox One. Inoltre, le copie fisiche della versione per Nintendo Switch includono una copertina reversibile con una straordinaria immagine degli eroi del gioco. Per celebrare l'evento è stato pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia.