Final Fantasy X/X-2 HD Remaster per Nintendo Switch si presenta in un nuovo Trailer

Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione di Final Fantasy X/X-2 HD Remaster per Nintendo Switch, la Casa di Kyoto ha pubblicato un nuovo Trailer dedicato alla raccolta.

Dopo aver esordito su Playstation 4 e PC nel corso degli ultimi anni, questa nuova versione di Final Fantasy X e Final Fantasy X-2 è pronta a compiere un nuovo debutto sul mercato videoludico. La raccolta si prepara infatti a diventare disponibile anche per i Giocatori attivi su Nintendo Switch. Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione, la Casa di Kyoto ha pubblicato un nuovo Trailer di Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, grazie al quale è possibile dare un ulteriore sguardo a questa nuova versione del Titolo Square Enix. Come di consueto, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una Buona Visione!



Un classico intramontabile per la Community di giocatori e giocatrici legati alla Saga di Final Fantasy, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster debutterà su Nintendo Switch il prossimo 16 aprile. Approfitterete di questa occasione per scoprire, o riscoprire, le vicende di Tidus e Yuna? In attesa di questa nuova pubblicazione, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra Recensione di Final Fantasy X/X-2 HD Remaster nella sua versione per Playstation 4.