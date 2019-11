Final Fantasy per Xbox One: ecco tutti i giochi in arrivo su Game Pass

All’evento Microsoft X019 che si sta svolgendo a Londra in queste ore, Square Enix ha annunciato che una serie di titoli classici della serie Final Fantasy raggiungeranno Xbox Game Pass nel corso del 2020, compatibili con Xbox One e Windows 10. Ma quali sono esattamente?

I giochi annunciati da Shinji Hashimoto (Brand Manager della serie) includono Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 Remastered, Final Fantasy 9, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Final Fantasy XII The Zodiac Age, Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2, Lightning Returns Final Fantasy XIII e Final Fantasy XV.

Non sono state fornite date precise per l'arrivo dei titoli citati oltre ad un generico 2020, con ogni probabilità i giochi non arriveranno tutti insieme su Xbox Game Pass ma in date separate così da diluire il calendario delle uscite durante tutto l'anno.

Ricordiamo che Square Enix ha annunciato sempre all'X019 anche l'arrivo dei giochi di Kingdom Hearts su Xbox One tra cui Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 HD ReMIX e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Inoltre, Phil Spencer ha confermato che anche Final Fantasy XIV arriverà su Xbox One, anche in questo caso nessun dettaglio sulla conversione è stato fornito ed anche la finestra di lancio è avvolta nel mistero.