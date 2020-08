Final Fantasy XI si espande ancora: in arrivo The Voracious Resurgence

Final Fantasy XI si aggiorna con The Voracious Resurgence, una nuova storyline in arrivo ad agosto. Square Enix ha promesso delle nuove quest che verranno implementate gradualmente ed espanderanno le vicende oltre gli avvenimenti al centro dell'espansione Rhapsodies of Vana'diel.

Secondo quanto dichiarato dalla software house giapponese gli aggiornamenti saranno pubblicati a partire dal 3 agosto e racconteranno delle particolarità sul mondo di gioco mai rivelate prima. Il sito ufficiale spiega che gli eventi di The Voracious Resurgence dovrebbero focalizzarsi sull'effetto farfalla causato dall'intrusione di tre individui misteriosi nell'attuale linea temporale del gioco, nello specifico la descrizione ufficiale recita: "anche il più piccolo degli incidenti può alterare il corso della storia. Tre individui misteriosi si sono infiltrati nella vita quotidiana di Vana'diel, le loro vesti sono oscure tanto quanto le loro intenzioni. Non è passato molto tempo prima che delle piccole uova di origini sconosciute comparissero in tutta la regione, uova di cui si sussurra nelle antiche leggende degli uomini bestia."

Una descrizione enigmatica che si conclude invitando i più valorosi avventurieri a cercare di risolvere il mistero dietro a questo strano fenomeno. Final Fantasy XI ha chiuso i server su console da più di quattro anni e questo aggiornamento dovrebbe essere l'ultimo anche per la versione PC.