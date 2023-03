Final Fantasy XI si espande ancora, disponibile l'aggiornamento per il mese di marzo

Nonostante le voci messe in circolo a più riprese in merito alla potenziale chiusura dei server di Final Fantasy XI, l'MMORPG è ancora in ottima salute e continua a ricevere supporto contenutistico e tecnico dagli sviluppatori. Vediamo allora insieme le novità apportate dal nuovo aggiornamento per il mese di marzo.

Tra le novità del pacchetto, annoveriamo innanzitutto l'introduzione del nuovo capitolo di trama della saga "The Voracious Resurgence", a cui potrete accedere dopo aver dialogato con il moogle situato nei pressi della Mog House della vostra nazione di appartenenza. Grazie al nuovo aggiornamento, il titolo di ruolo online accoglie inoltre una campagna di Login, che si protrarrà nel periodo compreso tra la giornata di oggi e il 9 aprile; con questa campagna avrete la possibilità di ricevere dei punti all'accesso che potrete scambiare in cambio di item in-game.

Segnaliamo poi delle modifiche anche per le imboscate, che hanno ricevuto nuovi nemici e degli aggiustamenti relativi ai danni inflitti/ricevuti.

Per chi ancora non lo conoscesse, il titolo (lanciato addirittura nel 2002) vi permette di vestire i panni di un avatar personalizzato e addentrarvi nelle lande del vasto mondo di Vana'diel, composto da 25 macro aree esplorabili e pieno zeppo di segreti da scoprire.



In chiusura, vi ricordiamo che Final Fantasy XI è un MMORPG attualmente disponibile su PC.