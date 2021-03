Final Fantasy XI Reboot è stato cancellato ufficialmente

Nexon e Square Enix hanno annunciato che Final Fantasy XI Reboot è stato cancellato, inizialmente la notizia è circolata come rumor ma è stata in seguito confermata dai diretti interessati tramite le pagine della rivista giapponese GameBiz.

Entrambe le compagnie hanno dichiarato che il progetto non ha raggiunto gli standard qualitativi minimi necessari per pubblicare un gioco della serie Final Fantasy e dunque i lavori sono stati interrotti e tutti i membri dello studio dirottati su altri lavori (non meglio specificati) dei due publisher asiatici.

Final Fantasy XIR è stato annunciato nel 2015 con uscita prevista nel 2016, solo nel 2018 abbiamo visto i primi screenshot, da allora però su questo reboot è calato il silenzio fino alla conferma della cancellazione. Il gioco era atteso su smartphone ma evidentemente Square Enix e Nexon non hanno ritenuto profittevole continuare i lavori su un progetto che nel corso degli anni ha subito vari cambi di direzione.

Final Fantasy XI Online continua ad essere supportato regolarmente con nuovi contenuti nonostante siano passati moltissimi anni dal lancio, sopratutto in Asia l'MMO di Square Enix ha una fanbase piuttosto attiva mentre in Occidente la compagnia si è concentrata maggiormente sul più recente Final Fantasy XIV Online per PS4, PC e PS5.