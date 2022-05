Final Fantasy XI e i rumor sulla chiusura dei server: arriva la risposta di Square Enix

Final Fantasy XI è uno di quei giochi online i cui server continuano ad essere popolati a distanza di anni dall'uscita. La community del gioco è stata però messa in allarme da una serie di voci di corridoio, le quali preannunciavano l'imminente chiusura dei server.

Se anche voi siete tra i giocatori preoccupati da tali rumor, sappiate che potete dormire sonni tranquilli. La stessa Square Enix ha deciso di intervenire sulla questione per mettere definitivamente a tacere queste voci. Il director di Final Fnatasy XI, Yoji Fujito, ha confermato ufficialmente che non vi è alcuna intenzione di interrompere il supporto all'MMORPG nei prossimi mesi. A placare ulteriormente gli animi è arrivata anche la conferma del producer del gioco, Akihiko Matsui, il quale ha dichiarato di aver ricevuto dai vertici dell'azienda il compito di proseguire nel supporto del titolo online.

Nel frattempo, in Giappone c'è grande attesa per il prossimo numero di Famitsu, la celebre rivista che sta per tornare in edicola con uno speciale dedicato proprio al ventesimo anniversario di Final Fantasy XI, il cui debutto è avvenuto nel 2002 su PC, PlayStation 2 e Xbox 360.

Vi ricordiamo che, a proposito di celebrazioni, Final Fantasy 7 sta per compiere 25 anni e non si esclude che a breve possano arrivare le prime informazioni sulla seconda parte del remake.