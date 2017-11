Final Fantasy XII: Square-Enix anticipa novità in arrivo per il 21 novembre

ha annunciato un nuovo livestream dedicato asi terrà il prossimo 21 novembre alle 12:00, ora italiana. La trasmissione andrà in onda su Niconico e YouTube e vedrà la partecipazione degli sviluppatori e di ospiti non ancora annunciati.

Il publisher vuole festeggiare con questo show il traguardo del milione di copie vendute in tutto il mondo, inoltre la compagnia fa sapere che "durante la diretta potrebbero esserci notizie che renderanno entusiasti i fan di Final Fantasy XII The Zodiac Age", senza scendre ulteriormente nei dettagli.

Non è chiaro cosa possa riguardare l'annuncio in questione, c'è chi ipotizza l'arrivo di nuovi contenuti per Final Fantasy XII The Zodiac Age e chi parla di eeventuali porting per PC e Nintendo Switch. La prossima settimana ne sapremo sicuramente di più.