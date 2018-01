Final Fantasy XII: The Zodiac Age annunciato per PC: trailer e immagini

Nella giornata di oggi,ha annunciato chesarà pubblicato anche su PC (via Steam) il primo febbraio, dopo essere già sbarcato su PlayStation 4 durante lo scorso mese di luglio.

La versione PC includerà tutte le novità già insite all'edizione PlayStation 4, ma presenterà in più alcune opzioni grafiche inedite. Di seguito, trovate tutte le feature di Final Fantasy XII: The Zodiac Ageper PC:

60FPS;

Compatibiltà con i monitor ultra-wide 21:9 – Possono essere utilizzati tre monitor in contemporanea per una potenziale esperienza in 48(16×3):9;

New Game Plus e New Game Minus – Le modalità post-game sono sbloccate sin dall'inizio

Tre opzioni per la musica in background – Sia gli originali che i riorchestrati accompagnamenti musicali sono disponibili sin dall'inizio;

Opzioni per massimizzare i Punti Licenza e Guil – Nuova funzionalità per massimizzare i Punti Licenza e i Guil dallo schermo di configurazione;

Supporto ai controller, con le Steam Trading Cards e altro per ottimizzare l'esperienza PC.

Annunciata inoltre la Collector's Edition, che sarà messa in commercio sullo store online di Square-Enix al prezzo di 149,99 euro. Quest'edizione include un Steelbook con la soundtrack originale, il Judge Masters Bust Set in cinque pezzi, un art set, e il codice per il download digitale del gioco. Altre caratteristiche della versione PC verranno diffuse il prossimo 2 febbraio durante un livestream dedicato. Rispettivamente in cima e in calce alla notizia potete dare un'occhiata al trailer di annuncio e alla prima galleria di immagini.