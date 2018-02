Final Fantasy XII The Zodiac Age è disponibile su Steam: ecco il trailer di lancio

La versionediè ora disponibile su Steam: con l'occasione,ha pubblicato un nuovo trailer di lancio dedicato al remaster di Final Fantasy XII. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Oltre a presentare tutte le caratteristiche e i miglioramenti della versione PlayStation 4, l'edizione PC di Final Fantasy XII: The Zodiac Age include il supporto ai 60fps, la compatibilità con i monitor UltraWide in 21:9, la presenza del New Game + dal primo avvio dell'avventura, tre nuove opzioni musicali e una nuova feature che permetterà di avere la quantità massima di punti licenza e guil.

Il titolo è ora disponibile su Steam: acquistando il gioco entro l'8 febbraio, inoltre, gli utenti della piattaforma Valve potranno usufruire di uno sconto pari al 20% (pagando 39,99 euro anziché 49,99 euro).