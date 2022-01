Final Fantasy XII: The Zodiac Age è in offerta per PS4 a soli 9,99 euro

Pubblicato nel 2006 per PlayStation 2 e famoso per aver introdotto varie caratteristiche chiave della serie di Final Fantasy, il gioco è ambientato nel vasto mondo di Ivalice, dove il piccolo Regno di Dalmasca, ormai caduto in rovina, si trova in un periodo di grande instabilità.

La principessa Ashe, sola e unica erede al trono, guida la Resistenza con la speranza di porre fine all’occupazione della sua terra. Vaan, un giovane che ha perso la famiglia durante la guerra, sogna invece di solcare, libero, i cieli di Ivalice. In una lotta per la libertà, questi due improbabili alleati partiranno per un’avventura epica per riconquistare la loro madrepatria.

La versione rimasterizzata uscita per PS4 è in offerta a soli 9,99 euro, con lo sconto del 50% dal prezzo di listino di 19,99 euro, si tratta del prezzo più basso di sempre.

Clicca qui per acquistare Final Fantasy XII: The Zodiac Age in super offerta per PS4

Il sistema dei ruoli zodiacali, presente in questa versione, è un sistema di sviluppo dei personaggi a 12 ruoli introdotto per la prima volta nel 2007 in Final Fantasy XII International Zodiac Job System, personaggi e filmati sono stati completamente rimasterizzati in alta definizione. Questa edizione include i trofei PlayStation 4, funzioni di condivisione, una modalità di salvataggio automatico e tempi di caricamento ridotti.

L'edizione in promozione è dotata anche di cover reversibile.