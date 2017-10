ha annunciato cheha raggiunto e superato quota un milione di copie distribuite, dato che include sia le unità destinate al mercato retail che i numeri del mercato digitale.

Hiroaki Kato, producer del gioco, ha ringraziato tutti per questo successo, per l'occasione il publisher ha pubblicato la versione rimasterizzata del trailer originale datato 2007. Final Fantasy XII The Zodiac Age è uscito lo scorso mese di luglio in esclusiva su PlayStation 4, riscuotendo sin da subito un ottimo successo di pubblico e critica.