Final Fantasy XII The Zodiac Age e X/X2 Remaster arrivano ad aprile su Switch e Xbox One

Square Enix ha annunciato che i possessori di Nintendo Switch e Xbox One potranno presto scoprire le avventure di Final Fantasy X/X-2 HD Remaster e Final Fantasy XII The Zodiac Age, in uscita rispettivamente il 16 e il 30 aprile.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster include Final Fantasy X e il suo seguito Final Fantasy X-2, ovvero due dei titoli più amati di tutta la serie grazie alle loro storie emozionanti e alla loro grafica eccellente. FFX racconta la storia di Tidus, un campione di Blitzball che, con l’aiuto della bellissima invocatrice Yuna, tenta di salvare il mondo di Spira durante una fantastica avventura. FFX-2 è ambientato due anni dopo il primo titolo e segue le vicende di Yuna, Rikku e Paine durante un’avventura piena di antichi segreti e potentissimi nemici da affrontare. Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, che ha venduto più di 14 milioni di copie in tutto il mondo ad oggi, invita i nuovi giocatori a scoprire un indimenticabile gioco di ruolo.

Final Fantasy XII The Zodiac Age offre delle meccaniche di gioco rielaborate e una grafica rimasterizzata in full HD, utilizzando la tecnologia hardware più all’avanguardia per migliorare la qualità grafica e sonora e offrire la miglior esperienza di gioco possibile.The Zodiac Age è ambientato nel meraviglioso mondo di Ivalice, un luogo dove regna la magia e le aeronavi solcano i cieli. Mentre il piccolo regno di Dalmasca si trova catapultato nel mezzo di una guerra tra gli Imperi di Archadia e Rozaria, la principessa Ashe, sola e unica erede al trono, guida la Resistenza con la speranza di porre fine all’occupazione della sua terra. La storia inizia quando Ashe incontra Vaan, un giovane ladro che sogna di volare libero nei cieli, e la loro avventura cambierà il destino delle nazioni più importanti del mondo.