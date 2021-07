Final Fantasy XIII, Lightning Returns si aggiorna dopo 5 anni: arrivo su Xbox Game Pass?

Nel corso del novembre 2019, il team di casa Microsoft aveva annunciato l'arrivo di moltissimi titoli della serie Final Fantasy su Xbox Game Pass. Nel corso dell'ultimo anno, molti di questi hanno raggiunto i lidi del servizio, con ormai solo pochi titoli che mancano ancora all'appello.

Tra questi ultimi, è ad esempio incluso Lightning Returns: Final Fantasy XIII, capitolo conclusivo della trilogia Square Enix dedicata all'eroina Litghtning. Presto, tuttavia, potrebbero giungere novità in merito. A suggerirlo, è un peculiare avvistamento realizzato ad opera della community PC. Quest'ultima segnala infatti l'improvvisa pubblicazione di una nuova patch dedicata alla versione PC del JRPG, ora disponibile su Steam.

L'aggiornamento, pubblicato in data 12 luglio 2021, coinvolge proprio Lightning Returns: Final Fantasy XIII. La patch, tuttavia, è stata resa disponibile con una tempistica se non altro peculiare: dal debutto del gioco sull'ecosistema PC sono infatti ormai trascorsi ben cinque anni! L'update, segnala Square Enix, ha provveduto a risolvere un problema per cui la voce di Lightning non veniva riprodotta in alcune scene. Si tratta dunque di un'operazione di correzione di un'imperfezione del porting, le cui tempistiche hanno però scatenato la fantasia del pubblico, che ora ipotizza un annuncio dell'arrivo di Litghting Returns: Final Fantasy XIII su Xbox Game Pass entro breve.



In attesa di saperne eventualmente di più, segnaliamo che di recente Square Enix ha discusso della possibilità di lavorare ad un Final Fantasy X-3.