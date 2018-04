Final Fantasy XIV: annunciata la patch Under the Moonlight, in arrivo a fine maggio

Square Enix ha appena annunciato la patch 4.3 per Final Fantasy XIV. Intitolata Under the Moonlight, arriverà a fine maggio, aggiungerà un sacco di nuovi contenuti e continuerà la storia dell’espansione Stormblood.

Gli inviati imperiali arrivano nella terra di Doma in maniera completamente inaspettata per negoziare la pace. Lord Hein accetta l'accordo e organizza uno scambio di prigionieri. Anche se Doma è pronta ai cambiamenti, l'ombra di Zenos continua ad instillare l'incertezza.

I giocatori potranno visitare anche un nuovo dungeon, chiamato The Shallow's Compass. Cesellato nella grande muraglia che tagli in due le piane di Yanxia, c'è il viso di Ganem, il leggendario eroe che unì Doma. Il primo Re del nuovo regno non solo era un genio militare, ma anche il fondatore della geomanzia, per cui questo mausoleo diventò luogo di culto e pellegrinaggio. Dopo l'invasione imperiale venne però abbandonato.

I giocatori, inoltre, potranno affrontare nuovi Trial e migliorare le loro abilità di creazione e raccolta, accettando le nuove missioni Beast Tribe di Namazu. Tutti questi contenuti, di cui potete avere un assaggio grazie alle immagini raccolte nella galleria in basso, verranno pubblicati alla fine del mese di maggio.