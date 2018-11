Final Fantasy XIV: annunciata Shadowbringers, la nuova espansione

Nonostante il recente abbandono di Hajime Tabata, Square Enix sembra non voler rallentare il ritmo delle proprie produzioni legate al marchio Final Fantasy.

Dopo le recenti rassicurazioni di Tetsuya Nomura in merito allo sviluppo di Final Fantasy VII Remake, la Software House ha infatti annunciato i propri piani in merito al futuro supporto programmato per Final Fantasy XIV. Come potete vedere dai Tweet che vi lasciamo in calce, Square Enix ha annunciato una nuova espansione per il titolo: Shadowbringers.

Questo nuovo contenuto, per il quale è già stato allestito un sito ufficiale, non ha ancora una data di pubblicazione precisa, ma Square Enix ha annunciato che sarà resa disponibile nel corso dell'estate 2019, su Playstation 4, Windows, Mac e Steam. In apertura a questa news, potete visualizzare il trailer di annuncio, della durata di circa tre minuti. Con Shadowbringers, il level cap massimo dei vostri personaggi verrà innalzato da 70 ad 80. Saranno inoltre introdotti nuovi dungeon e la possibilità per i giocatori di esplorarli insieme a degli NPC, grazie all'introduzione di un sistema di "Trust".



Square Enix ha inoltre reso noto che l'aggiornamento 4.5 di Final Fantasy XIV introdurrà un nuovo mestiere, il "Blue Mage". Nel cinguettio in calce potete visionarne un artwork. Sempre in calce, trovare inoltre un teaser trailer dedicato a questa nuova aggiunta. Cosa ne pensate? Siete felici di tutte queste novità?