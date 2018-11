Final Fantasy XIV: i dettagli del nuovo aggiornamento 4.5

E' stato infatti annunciato che Final Fantasy XIV riceverà un nuovo aggiornamento, nello specifico la patch 4.5: A requiem for Heroes ! A darne notizia è l'account Twitter ufficiale di Final Fantasy XIV , che ne rende noti anche alcuni dettagli. Innanzitutto sono rese note le tempistiche di pubblicazione: A requiem for Heroes sarà reso disponibile in due diverse fasi. Una prima parte sarà accessibile a partire da inizio Gennaio 2019, mentre la seconda verrà pubblicata verso la fine di Marzo 2019. Ad ora non sono ancora rese note le date precise. Square Enix descrive così il nuovo aggiornamento: "Prova il nuovo scenario principale, le nuove sfide che ti vedranno opporre a Seiryu, e il raid conclusivo di Ritorno ad Ivalice!". In riferimento a quest'ultimo, la Software House ci informa che i nostri alter ego avventurieri potranno raggiungere il "The Orbonny Monastery", di cui viene mostrata un'art work nel cinguettio che vi lasciamo in calce. L'aggiornamento 4.5 introdurrà inoltre il "World visit System". Attraverso questo, "i giocatori potranno muoversi liberamente tra i Mondi all'interno del proprio Data Center per giocare con i propri amici." Come vi avevamo anticipato, A requiem for Heroes introdurrà inoltre i Blue Mage in Final Fantasy XIV . Questi ultimi, come visibile in calce, avranno inoltre a loro disposizione un'arena esclusiva.

