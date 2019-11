Final Fantasy XIV arriverà anche su PS5 e Xbox Scarlett? Ne parla Yoshida

L'universo di Final Fantasy XIV è in costante evoluzione, con il team di sviluppo impegnato nell'offrire periodicamente nuovi contenuti ai giocatori attivi nel celebre MMORPG.

Solo poche settimane fa, Square Enix ha ad esempio pubblicato l'atteso aggiornamento 5.11, con il quale è stato introdotto, oltre al New Game Plus, anche YoRHa: Dark Apocalypse, Alliance Raid legato all'immaginario di NieR: Automata e al cui sviluppo ha collaborato lo stesso Yoko Taro. Con l'avvicinarsi del periodo di approdo sul mercato delle console next-gen, il pubblico si è domandato se il supporto al titolo segnerà l'arrivo di Final Fantasy XIV su PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Proprio su questa interessante tematica, si è recentemente espresso il producer del gioco.



Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Wccfteech, Naoki Yoshida ha evidenziato come l'obiettivo del team sia quello di rendere Final Fantasy XIV accessibile a quanti più giocatori possibile. Al contempo, tuttavia, non si vuole rinunciare al supporto al cross-platform, elemento giudicato essenziale nel definire il MMORPG. Approfondendo il tema del possibile approdo di Final Fantasy XIV su console Microsoft, Yoshida ha espresso la speranza di "poter fare un annuncio positivo in futuro". Potrebbe quest'ultimo avere con PlayStation 5 e Xbox Scarlett? Yoshida non sembra escluderlo: "Sì, potreste aspettarvi che sia per queste".



Nessuna conferma ufficiale per ora, ma un condizionale che sembra offrire una speranza: vorreste vedere Final Fanatsy XIV in azione su console next-gen?