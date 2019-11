Final Fantasy XIV arriverà su Xbox One: parola di Phil Spencer!

Sono stati numerosi i protagonisti dello speciale Indide Xbox organizzato da Microsoft in occasione della nuova edizione dell'Xbox Fan Fest. Tra questi ultimi, troviamo sicuramente anche la saga di Final Fantasy.

Nel corso dell'appuntamento infatti, Microsoft e Square Enix hanno annunciato l'approdo dell'amata serie videoludica all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. I giocatori abbonati al servizio potranno dunque prossimamente immergersi nell'universo di un ampio numero di Fantasie Finali. Nel corposo elenco di Final Fantasy in arrivo su Xbox Game Pass figura un assente: Final Fantasy XIV. Quest'ultimo, tuttavia, sembra destinato ad approdare in futuro su console Microsoft.

Nel corso dell'Xbox Fan Fest, Phil Spencer ha infatti rilasciato un'interessante dichiarazione alla stampa: "Voglio che sappiate, state certi che porteremo quel gioco su Xbox. Abbiamo un grande rapporto con Mister Yoshida e stiamo lavorando su ciò che significa portare [su Xbox] un MMO cross-platform che hanno supportato per anni". Una precisa dichiarazione di intenti dunque, che punta ad estendere ulteriormente il catalogo di titoli Square Enix presenti sulle piattaforme Microsoft.



Nel corso dell'X019, del resto, sono state annunciate anche importanti novità per tutti i fan della saga di Kingdom Hearts attivi su Xbox One ed è stata annunciata una demo di Kingdom Hearts 3.