Final Fantasy XIV dà il benvenuto al nuovo anno con l'evento Heavensturn

Il nuovo anno è ormai alle porte esi prepara a dargli il benvenuto con l'eventoall'interno di, che sarà attivo dalle ore 16:00 di oggi 31 dicembre fino al medesimo orario del 15 gennaio 2018.

Una delegazione dell'Estremo Oriente è arrivata a Eorzea per celebrare l'inizio dell'anno del cane, e grazie alla quest che può essere avviata a Limsa Lominsa, Upper Decks (richiesto almeno il livello 15) i giocatori potranno ottenere due simpatici elmetti con uno Shiba, il bellissimo cane di origine giapponese. Square Enix ha specificato che la nuova quest non potrà essere completata dopo la conclusione dell'evento e che alcuni oggetti legati agli eventi passati potranno essere reperiti grazie al Seasonal Shop. Potete ammirare la key art di Heavensturn e i nuovi elmetti nella galleria in calce alla notizia.

Final Fantasy XIV è disponibile su PC e PlayStation 4. L'ultima espansione, Stormblood, è stata ben accolta dai videogiocatori e ha permesso di incrementare il numero degli utenti paganti.