Final Fantasy XIV in 4K/60fps su PS5: la beta arriva ad aprile, ecco la data ufficiale

Square-Enix ha finalmente annunciato la data per il lancio della fase Beta di Final Fantasy XIV su PlayStation 5. L'apprezzato MMORPG si appresta ad arrivare sulla console next-gen di Sony nei prossimi mesi, ed il team di sviluppo ha comprensibilmente intenzione di testare la nuova edizione del gioco con questa versione di prova.

La Beta avrà ufficialmente inizio il 13 aprile, data a partire dalla quale potrete scaricare gratuitamente il client del gioco sulla vostra PlayStation 5 ed accedere liberamente ai contenuti inclusi. Per poter partecipare non avrete bisogno del PlayStation Plus, né di altri particolari requisiti, a parte, ovviamente, una connessione a Internet funzionante. Se siete già giocatori di Final Fantasy XIV avrete modo di trasferire senza problemi i vostri progressi su PS5 facendo login all'interno del gioco.

Sicuramente l'andamento della fase Beta andrà ad incidere in maniera significativa sulla decisione riguardante la data di lancio definitiva di Final Fantasy XIV per PlayStation 5. Square-Enix monitorerà l'andamento dei server ed il feedback della community riguardante eventuali bug ed altri problemi in vista della futura pubblicazione della versione finale.

Ricordiamo che l'edizione PS5 dell'MMO includerà tutta una serie di migliorie tecniche, tra le quali troviamo tempi di caricamento fulinei, risoluzione 4K nativa, framerate a 60 fotogrammi al secondo, audio 3D e feedback aptico grazie al controller DualSense.



Durante l'autunno di quest'anno, Square-Enix pubblicherà la nuova espansione Endwalker che andrà a concludere l'attuale ciclo narrativo del gioco. Il contenuto aggiuntivo non sancirà però la vera fine del gioco, dal momento che il director Naoki Yoshida ha già confermato che Final Fantasy XIV sarà supportato per almeno altri cinque anni.