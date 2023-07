Final Fantasy XIV come Pokémon: Sakaguchi vorrebbe l'introduzione di una Classe speciale

Non è un mistero che Hironobu Sakaguchi sia un grandissimo fan di Final Fantasy 14, arrivando persino a giocarci 12 ore al giorno. In occasione di un panel volto a celebrare i 35 anni di Final Fantasy, il creatore della serie ha dunque espresso un desiderio piuttosto particolare nei confronti del celebre MMORPG.

"Mi piacerebbe vedere questo in Final Fantasy XIV: aggiungi la Classe del Beastmaster, Yoshi-P!", ha scherzato Sakaguchi nel corso della lunga intervista alla quale hanno preso altre figure di spicco dietro la serie. La richiesta del papà di Final Fantasy non arriva però a caso: nel corso della tavola rotonda, infatti, Sakaguchi e gli altri partecipanti hanno discusso anche del Job System (le Classi, in parole povere) visto in Final Fantasy V, episodio pubblicato originariamente su SNES nel 1992.

Tra le Classi presenti nel quinto capitolo della serie c'era anche quella del Beastmaster che, al giorno d'oggi, farebbe venire in mente il tipico gameplay della serie Pokémon arrivata in Giappone pochi anni dopo, nel 1996: assegnando questo Job ad un membro del nostro party era possibile catturare nemici di basso rango durante uno scontro per poi sfruttarli a nostro vantaggio nei successivi combattimenti, con le creature ammaestrate che rispondono ai nostri comandi. Un po' come, appunto, si vedrà in seguito nella celebre serie Nintendo.

Quella di Sakaguchi sembrava più che altro una battuta, ma chissà che in un futuro update Beastmaster non venga per davvero aggiunto in Final Fantasy 14: vi piacerebbe una Classe del genere? Sempre nel corso della stessa intervista, Yoshinori Kitase ha ribadito di voler realizzare Final Fantasy 6 Remake, sebbene per adesso si tratta di un semplice sogno e nulla più.