Final Fantasy XIV, la community Xbox gioisce: il gioco arriva anche su console Microsoft!

La serata di oggi è stata Final Fantasy-centrica: con la presentazione di Final Fantasy XIV Dawntrail che diventa realtà, Final Fantasy XIV Online torna sulla cresta dell'onda del mercato videoludico con grandi novità al suo seguito; Naoki Yoshida ha aperto le danze del Fan Festival 2023 di Final Fantasy XIV con tantissimi annunci.

Un po' era nell'aria, un po' era una vana speranza: Final Fantasy XIV arriva su Xbox! Square Enix abbraccia finalmente il marchio verde crociato della casa di Redmond con l'approdo di una versione dedicata al celebre prodotto pensata esclusivamente per le piattaforme di ultimissima generazione Microsoft. Pronti al gaming in grande stile?

Dal palco dell'evento sopracitato sono giunti numerosi dettagli relativi alla versione Xbox Series X/S del gioco: Xbox Series X supporterà la risoluzione in 4K per Final Fantasy XIV Online, ma su questa e la sorella minore Series S saranno presenti caricamenti più rapidi per un'esperienza videoludica di altissimo livello. La produzione multigiocatore ideata dai ragazzi di Square giunge in grande stile sulle console Xbox dopo un'attesa che si è fatta sentire.

Ma quando verrà pubblicato Final Fantasy XIV su Xbox? Tenetevi forte, perché l'estate 2024 sarà all'insegna di Final Fantasy XIV Online, complice l'approdo dell'espansione Dawntrail, che è stata al centro di una lunga disamina del producer del gioco, come visto nel corso dell'evento grazie alle novità presentate da Yoshida sul level cap e i nuovi job in Final Fantasy XIV Dawntrail. Il gioco arriverà con un'open beta prevista per la patch 6.5X e verrà rilasciato soltanto in formato digitale.